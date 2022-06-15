"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у середу, 15 червня, відкриває у м. Ірпені (Київська обл.) "Залізне містечко" - комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла через російську агресію, повідомила компанія у пресрелізі.

Як повідомляється в анонсі УЗ, сьогодні відбудеться передання ключів першим сім'ям, загалом "Залізне містечко" розраховане на 25 сімей.

"Залізне містечко" охоплює п'ять нових вагонів-купе з кондиціюванням та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном із душовими кімнатами. На території облаштовано дитячий та спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлений Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безоплатне триразове харчування жителів забезпечує партнер "Укрзалізниці" World Central Kitchen.

Жителі містечка також матимуть змогу користуватися безоплатними велосипедами та бібліотекою українських видавництв.

У повідомленні уточнюється, що проєкт реалізовано за підтримки Ірпінської міськради.