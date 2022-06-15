Подоляк закликав Захід прискорити постачання важкого озброєння в Україну:

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні зустрічі у Брюсселі у форматі "Рамштайн" з питань оборонної підтримки України закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україну.

"Співвідношення артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", - написав Подоляк у твіттері в середу.

Як повідомлялося, чергова третя зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України відбудеться 15 червня у Брюсселі.