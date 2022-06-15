Російський агресор втратив в Україні за добу 250 одиниць особового складу, 6 танків та 25 бронемашин

Від початку повномасштабного вторгнення російський агресор втратив в Україні близько 32 750 одиниць особового складу, 1 440 танків, 213 літаків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.06 орієнтовно склали особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано, танків ‒ 1 440 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 3 528 (+25 ), артилерійських систем ‒ 722 (+1) од, РСЗВ - 230 (+1) од, засоби ППО - 97 (+0) од., літаків – 213 (+0) од., вертольотів – 179 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3), крилатих ракет - 129 (+4), кораблі/катери - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од., спеціальної техніки - 55(+1)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Зазначається, що "найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках".