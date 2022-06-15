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08:14 15.06.2022

Над допомогою Україні США працюють і працюватимуть цілодобово - Блінкен

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Над допомогою Україні США працюють і працюватимуть цілодобово - Блінкен

США та Захід прагнуть докладати максимуму зусиль для забезпечення України всім необхідним для протистояння Росії та продовжуватимуть діяти в цьому напряму, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Застосовуються дуже, дуже значні скоординовані зусилля, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, коли їм це потрібно, і це буде тривати", - сказав він в інтерв'ю телеканалу РВS.

За його словами, це завдання було поставлене на зустрічі глав військових відомств США і 40 країн у німецькому Рамштайні.

"Ця група країн працює кожного божого дня, щоб переконатися, що це відбувається", - запевнив Блінкен.

При цьому держсекретар сказав, що США підтримуватимуть Україну і у разі переходу врегулювання конфлікту до дипломатичної площини.

"Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно (...), і, зрештою, мала сильну руку за будь-яким столом переговорів, які можуть відбутися", - заявив він.

Блінкен сказав: "Майбутнє України залежить від самих українців. Це залежить від українського народу, і, зрештою, ці рішення ухвалюватимуться його демократично обраним урядом, включно з президентом Зеленським. Він повинен буде визначити, що відповідає найкращим інтересам його країни, його народу, і ми підтримаємо це".

Як повідомлялося, 15-16 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде північноатлантична рада на рівні міністрів оборони.

У рамках зустрічі з ініціативи США 15 червня відбудеться окреме засідання контактної групи щодо України.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #потреби

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