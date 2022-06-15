У результаті обстрілів Луганської області пошкоджено понад 35 будинків

Унаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області за добу було пошкоджено понад 35 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти обстріляли споруди поблизу колишнього заводу "Донсода" та кілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше, вісім будинків постраждали 14 червня у цьому місті. 14 будинків зруйновано у Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре влучив" по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. (…) Серйозні пошкодження в навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати минулої доби, – зруйновано шість будинків у Нирковому, чотири – у Миколаївці, три – у Вікторівці", - написав Гайдай у телеграм-каналі у середу вранці.

Крім цього, глава ОВА зазначив, що "за останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також дві людини із Золотого".