Минулої доби українські військові знищили 70 окупантів, понад 60 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

Минулої доби українські захисники знищили 70 людей особового складу агресора та понад 60 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Загалом за добу, в результаті виконання вогневих завдань нашими підрозділами завдано шкоди ворогові в кількості 700 рашистів і понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких: 1️ вертоліт, 1️ самохідна гармата "Піон", 1️ реактивна система залпового вогню "Град", 3️ гаубиці 152 мм, 19 одиниць броньованої, 33 автомобільної, 4 — інженерної техніки. Також знищено 2️ склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на середу

Окрім цього, українською авіацією "завдано 3️ удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також завдано ракетних ударів по складах пального та району зосередження техніки, придушено командно-спостережні пункти противника".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатоване. 2️ ракетних кораблі і 1️ підводний човен, споряджені 2️0️ крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1️ великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію", - йдеться в повідомленні.