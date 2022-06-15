Події

07:19 15.06.2022

Зеленський: Ключова мета на півдні України – визволення Херсона

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Зеленський: Ключова мета на півдні України – визволення Херсона

Донбаський напрямок залишається ключовим, а на півдні України основна мета – звільнення Херсона, заявив у традиційному відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої у Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але треба триматися. Це наша держава. Триматися саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - сказав Зеленський, додавши, що "Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто домінуватиме найближчими тижнями".

За словами президента, "болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області".

"Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета – звільнення Херсона, будемо рухатися до цього крок за кроком", - заявив він.

Теги: #херсон #мета #визволення

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