Події

07:16 15.06.2022

В Україні найбільша в Європі потреба у протиракетній зброї

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В Україні найбільша в Європі потреба у протиракетній зброї

Україна на сьогодні має найбільшу в Європі потребу в протиракетній зброї, сказав у традиційному відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській та Тернопільській областях", - сказав він.

Зеленський наголосив, що повторює нашим партнерам: Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави, сказав він, її поки що немає на достатньому рівні, але саме в нашій державі й саме зараз – найбільша в Європі потреба саме в такій зброї. "Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами", - наголосив він.

За його словами, перші запити на протиракетні системи було зроблено ще задовго до повномасштабного вторгнення. "Цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким під силу надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни дедалі менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо й у Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, в рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам", - заявив він.

Теги: #зеленський #протиракетна_зброя

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