Війна в Україні забрала життя щонайменше 4432 цивільних, ще 5499 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 13 червня склали 9931 цивільних (трьома днями раніше – 9785), зокрема 4432 загиблих (4395), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1693 чоловіки, 1138 жінок, 106 хлопчиків і 103 дівчинки, тоді як стать 68 дітей і 1324 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5499 поранених – 159 хлопчиків та 124 дівчаток, а також 173 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинуло двоє дітей і ще п'ятеро було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 15 червня було зафіксовано 2403 (2390) загиблих та 2359 (2353) поранених на території, контрольованій урядом, та 168 (163) загиблих і 707 (687) поранених на території, контрольованій "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1861 (1842) загиблого та 2433 (2350) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 13 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.