Події

17:57 14.06.2022

Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

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Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має даних про скоєння українськими військовослужбовцями воєнних злочинів.

"Я не маю даних, де ми на своїй землі скоїли якісь злочини", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

"Ми відкрита й демократична країна. Я знаю, що наші люди (військові – ІФ) не ґвалтували людей і не чинили мародерства. На війні буває всяке. Тому ми дуже відкриті, щоб ніхто нас не звинувачував у тому, що там щось приховуємо. "Ми відразу відкрили міжнародну слідчу комісію. А також запросили в Україну представників прокуратури інших держав... Саме для цього я й кажу: ми відкриті. Тому в нас і працюють міжнародні слідчі комісії. Тому що нам приховувати нічого", - наголосив він.

Теги: #зсу #злочини #зеленський

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