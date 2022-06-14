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15:07 14.06.2022

Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю війни, про це мають знати усі - Боррель

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Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю війни, про це мають знати усі - Боррель

РФ блокує своїми військовими кораблями імпорт зернових та олійних культур із українських морпортів, тим самим використовуючи "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche на запитання, чому багато африканських та близькосхідних країн вважають, що агроекспорту з України перешкоджають європейські санкції, а не морська блокада чорноморської акваторії Росією.

"Євросоюз не забороняє експорт українського або російського зерна чи добрив. Але хто бомбить зерносховища, хто знищує врожай чи краде його? Це ЄС чи Росія? Хто блокує українські порти своїми військовими кораблями, ЄС чи Росія?.. Але я повторюю, Росія використовує хлібну блокаду як зброю війни, про це мають знати всі. І якщо великі запаси зернових та олійних не зможуть залишити українські порти, так, у світі буде голод", - сказав він.

Боррель також зазначив, що агенції ООН, зокрема Всесвітня продовольча програма (ФАО), мають вести переговори з Росією, щоб полегшити розблокування агроекспорту з України.

"Резолюція Ради Безпеки ООН могла б допомогти, але оскільки росіяни є її постійним членом, немає впевненості, що рішення прийде звідти. Я згоден із президентом Сенегалу, коли він каже, що досі чує, особливо від Путіна в Сочі, хороші слова, але нічого не відбувається", - розповів Боррель.

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Україна перед збиранням урожаю цього сезону має розпродати 20 мільйонів тонн торішніх сільгоспкультур, для чого "цілих залізничних ешелонів і тисяч річкових барж буде недостатньо".

Теги: #рф #зерно #боррелль

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