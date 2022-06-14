Ворог все частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет, а його авіація вже близько 2 місяців не залітає на українську територію - Повітряні сили ЗСУ

РФ дедалі частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет та економить високоточні дорогі ракети, повідомив прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогодні противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - сказав Ігнат на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у вівторок.

Він зазначив, що маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона залишає надзвичайно сильні руйнування.

"Ця ракета має суттєву величезну нестачу - що вона летить не в ціль, не завжди потрапляє туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами", - зазначив прессекретар.

За його словами, противник вже близько 2 місяців не залітає на територію України, яку контролює ЗСУ.

"Противник застосовує свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря, Росії, насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, одна ракета коштує мільйони доларів. Ракета "Калібр" морського базування також коштує чимало", - пояснив Ігнат.