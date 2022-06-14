Події

11:18 14.06.2022

Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

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Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

За добу росіяни пошкодили у Донецькій області 60 цивільних об'єктів, ворог завдав ударів крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками, повідомляє Національна поліція України.

"Окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська поцілили по житловому сектору та мирних людях.

"Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" із магнієвими запалювальними елементами. А вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності", - зазначили у поліції.

Пошкоджено 60 цивільних об'єктів – 40 житлових будинків (із них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школу, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологію, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #війна #поліція #обстріли #донецька_область

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