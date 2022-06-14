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10:58 14.06.2022

Парамедика і членкиню української збірної Invictus Games Паєвську має бути негайно звільнено з російського полону - Лапутіна

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Парамедика і членкиню української збірної Invictus Games Паєвську має бути негайно звільнено з російського полону - Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявляє, що парамедика та членкиню української збірної Invictus Games Юлію Паєвську (позивна "Тайра") має бути негайно звільнено з російського полону.

"Необхідний тиск на РФ щодо звільнення українських бранців, які наразі знаходяться у російському полоні. Зокрема й Юлії "Тайри" Паєвської – парамедика, засновниці і лідера медично-евакуаційного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри", членкині нашої збірної Invictus Games", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Лапутіну за результатами робочої зустрічі з представниками Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Міністерка наголосила, що згідно з Женевською конвенцією, Паєвська не є комбатантом і має бути негайно звільнена з полону.

"Ми маємо повернути "Тайру" додому. Держава робить все можливе для повернення всіх українських захисників", – наголосила вона.

Сторони також обговорили можливі напрями співпраці щодо підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей, забезпечення їхніх прав та інтересів в умовах повномасштабної російської збройної агресії.

Теги: #полонені #мінветеранів #лапутіна

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