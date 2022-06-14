Події

10:05 14.06.2022

За добу на Харківщині один загиблий та п'ятеро поранених серед мирного населення - Синєгубов

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За добу на Харківщині один загиблий та п'ятеро поранених серед мирного населення - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків, а також Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області, що призвело до нових жертв та постраждалих серед мирного населення, зокрема серед дітей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом в області одна особа загинула, п'ятеро - поранені, зокрема троє дітей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у смт Печенігах було поранено 3-місячну дитину, а її 35-річна мати загинула. Крім того, поранено двох дітей (11-річного хлопчика та 17-річну дівчинку) в Малинівці. Також унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, склади, сталися лісові пожежі. У Харківському районі через попадання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа спалаху становила 2000 кв. м.

Говорячи про бойові дії на території області, Синєгубов повідомив, що на харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні, а на ізюмському намагається встановити контроль над Богородичним і готує наступ на Слов'янськ.

 

Теги: #війна #харківська_область

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