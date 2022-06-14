США найближчим часом мають намір щомісяця виділяти Україні $1,5 млрд

Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько $1,5 млрд на місяць на підтримку роботи уряду, заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган.

"Ми вже виділили $1 млрд на ці цілі через різні механізми, ми маємо намір спрямовувати ще близько $1,5 млрд щомісяця упродовж 4-5 місяців", - сказав він на семінарі у вашингтонському науково-дослідному Центрі імені Вудро Вільсона.

Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.

Він сказав, що США мають враховувати "середньострокову та довгострокову перспективи", а зараз зусилля США мають бути спрямовані на забезпечення роботи уряду України.

Сполучені Штати та союзники з НАТО продовжують масовані постачання Україні зброї та боєприпасів. Радник голови офісу українського президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хотів би одержати від Заходу 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

При цьому американські чиновники, як колишні, так і чинні попереджають про необхідність встановлення контролю над використанням Києвом допомоги, що надається Сполученими Штатами, пише видання The Wall Street Journal.

У статті, під назвою "Офіційні представники попереджають про потенційне шахрайство з допомогою, що надається Україні", йдеться: "З урахуванням того, що США щодня спрямовують Україні військову допомогу на суму близько $130 млн, а також економічну та іншу допомогу, нинішні та колишні американські представники попереджають, що необхідно робити більше, щоб переконатися, що зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням".

Видання зазначає, що Вашингтон із січня виділив на підтримку України $54 млрд, що більше, ніж "будь-якій іншій країні, включно з допомогою, спрямованою до Афганістану в розпал військового втручання США".