Події

07:26 14.06.2022

За добу на півдні знищено 28 окупантів, 10 одиниць техніки та 3 повітряні цілі

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За добу на півдні знищено 28 окупантів, 10 одиниць техніки та 3 повітряні цілі

За понеділок, 13 червня, у зоні ОК "Південь" знищено 28 окупантів, 10 одиниць техніки, 2 БПЛА та квадрокоптер. Українським військовим вдалося відбити 2 вертолітні атаки противника на Миколаївщині та Херсонщині, повідомили у штабі Командування.

"При виконанні вогневих завдань, зокрема і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів та 10 одиниць техніки, серед яких окрім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки. Результати 2 авіаційних ударів у Миколаївській та Херсонській областях по накопиченню живої сили та ворожої техніки уточнюються", – йдеться у зведенні, оприлюдненому в фейсбуці в ніч на вівторок.

В інформації наголошується, що з повітря противник здійснив 2 вертолітні атаки парами Мі-8 по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

У районі Снігурівки сталася повітряна битва. З винищувача Су-35 було випущено ракети "повітря-повітря" по парі наших Мі-8. Вертольотам вдалося вивернутися.

Протягом доби тривали спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. Крім збитого вранці над Миколаєвом "Орлана-10", у Херсонській області зенітно-ракетним підрозділом збито ще одного, а зі стрілецької зброї збито звичайний квадрокоптер.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря нині складає 4 кораблі - носії крилатих ракет - і 3 ВДК. Блокада судноплавства, психологічний тиск та загрози з моря залишаються актуальними.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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