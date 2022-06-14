Події

07:21 14.06.2022

Окупанти за допомогою артилерії штурмують Сєвєродонецьк та посилили свої позиції на Миколаївському напрямку

3 хв читати
Окупанти за допомогою артилерії штурмують Сєвєродонецьк та посилили свої позиції на Миколаївському напрямку

Російські окупанти за допомогою артилерії посилили свої позиції на Миколаївському та Сєвєродонецькому напрямках. Противник перекинув по дві БТГр на прикриття українсько-російського кордону та на штурм Сєвєродонецька, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не наголошувалося.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки  діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

 

 

 

Теги: #війна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 14.06.2022
Окупанти артилерією знищують житлові квартали та завод "Азот" у Сєвєродонецьку

Окупанти артилерією знищують житлові квартали та завод "Азот" у Сєвєродонецьку

07:02 14.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4395 цивільних, ще 5390 поранено

06:58 14.06.2022
"Метінвест" може відслідковувати вкрадений окупантами в Маріуполі метал – СЕО "Азовсталі"

"Метінвест" може відслідковувати вкрадений окупантами в Маріуполі метал – СЕО "Азовсталі"

06:42 14.06.2022
Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

22:12 13.06.2022
Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

22:05 13.06.2022
На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

21:59 13.06.2022
У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

21:15 13.06.2022
Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

20:04 13.06.2022
Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

19:40 13.06.2022
Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

ОСТАННЄ

Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

США найближчим часом мають намір щомісяця виділяти Україні $1,5 млрд

За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

США виділить $2,6 млрд у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом

Понад 1700 мешканців із тимчасово окупованих територій на Харківщині змогли евакуювати в понеділок

США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

За добу на півдні знищено 28 окупантів, 10 одиниць техніки та 3 повітряні цілі

Стефанчук: Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи

Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

Німеччина поставить Україні більше зброї - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА