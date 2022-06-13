Під час ворожих обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, зокрема 5 дітей – глава Нацполіції

Поліція України зафіксувала понад півсотні фактів ворожих обстрілів евакуаційних маршрутів мирних українців, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів". Процесуально зафіксовано понад півсотні обстрілів евакуаційних напрямків руху", - розповів глава Нацполіції в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав: "Під час обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. І це лише наявні офіційні дані".