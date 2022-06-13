Президент України Володимир Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства та війну в Україні.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками форуму, глава держави поставив їм запитання: як у 21 столітті могли стати реальністю масові вбивства, знищення міст, фільтраційні табори, які російська армія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України?

При цьому, за його словами, Росія сподівається, що не відповідатиме за всі варварські удари по житлових будинках, лікарнях, церквах.

"Росії все ще вистачає моці, щоб сподіватися, щоб продовжувати війну проти України, проти людей, щоб продовжувати ігнорувати реакцію світу… Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Її ненависть є тією силою, яка ще продовжує війну проти України та проти свободи в Європі. Ненависть до українців, культури та історії України", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що, незважаючи на всі жахи війни, Україна залишається доброю та відкритою для різних культур.

"Що залишиться від цієї відкритості? Від мирного співжиття різних народів на території України? Російська армія спалює в Україні навіть російські церкви. Росія знищувала громади, в яких століттями проживали греки. Кримські татари на окупованому півострові зазнають репресій. Російські ракети били по Бабиному Яру Києві. Російська артилерія пошкодила Менору у Дробицькому Яру. Відверто антисемітські висловлювання глави МЗС Росії стали причиною скандалу світового рівня", - сказав президент.

Зеленський закликав присутніх до посилення санкцій проти Росії та прискорення постачання зброї для звільнення тимчасово окупованих регіонів України.

"Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується і збільшується кількість жертв. Я знаю, що ваша допомога суттєва, але ви можете ще збільшити свій вплив, тому що у нас історична можливість захистити нашу спільну свободу, безпеку, культурну різноманітність", - сказав президент.