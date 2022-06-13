У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

Унаслідок нічного обстрілу в Бахмуті пошкоджено три житлові будинки та три інфраструктурні об'єкти, попередньо поранені троє людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від влучання зайнялися пожежі, але рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Серед пошкоджених закладів – один медичний. Також ушкоджень зазнала карета "швидкої". Інформацію щодо постраждалих серед цивільних уточнюємо. За попередніми даними, постраждали троє людей", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

"Росіяни називають війну "військовою операцією", але насправді це операція проти цивільних. Раз у раз вони б’ють туди, де ніколи не було військових. Це поведінка терориста, і ставлення до ворога має бути відповідним", - наголосив він.