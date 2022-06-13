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07:07 13.06.2022

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

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Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

Відновлення після двотижневої перерви віддаленої передачі життєво важливих даних про гарантії з окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) є важливим та позитивним кроком, однак швидкий візит фахівців МАГАТЕ на станцію все одно необхідний, заявив гендиректор агенції Рафаель Маріано Гроссі.

"Інспектори МАГАТЕ все ж таки повинні якнайшвидше прибути на об'єкт для проведення основних заходів із перевірки ядерних матеріалів, які неможливо здійснити дистанційно", – наводяться його слова на сайті організації у неділю.

Гроссі уточнив, що зображення, записані камерами спостереження МАГАТЕ в період припинення передачі даних (з 30 травня) зараз завантажуються для перегляду інспекторами агентства, щоб підтвердити, що наступність даних не була втрачена.

Наголошуючи на необхідності візиту, глава МАГАТЕ зазначив, що інтервал проведення інвентаризаційних перевірок на АЕС не може перевищувати встановленої тривалості, і це особливо критично на двох блоках ЗАЕС, які були перезавантажені в останні місяці. За його словами, фізична перевірка ядерного матеріалу, що знаходиться в них, є попередньою умовою гарантій перед їх повторним запуском.

"Якщо я не зможу направити інспекторів для проведення необхідної перевірки на ЗАЕС, виконання гарантій в Україні буде поставлене під загрозу", - заявив Гроссі.

Генеральний директор сказав, що продовжує свої зусилля щодо узгодження та організації міжнародної місії під керівництвом МАГАТЕ на ЗАЕС у найкоротші терміни для проведення робіт із гарантування безпеки на станції.

Водночас, "Енергоатом", до складу якого входить ЗАЕС, неодноразово заявляв, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше відмовляла йому в такому візиті, закликаючи спільно вимагати деокупації станції російськими військами. "Енергоатом" наголошує, що візит МАГАТЕ на станцію стане можливим лише тоді, коли в Україні повернуть контроль над нею.

 

 

Теги: #україна #візит #магате #гарантії #заес

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