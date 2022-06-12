Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

Тривалість фронту на російсько-українській війні становить 2450 км, з них на 1105 км тривають активні бойові дії, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії", - написав Залужний у фейсбуці в неділю ввечері за підсумками переговорів із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Він також повідомив, що на окремих напрямках Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій.

Також, за словами головнокомандувача, російські окупанти зазнають невдач на Луганському напрямку, однак відновили обстріл житлових кварталів Харкова, що вимагає реакції у відповідь.

Крім того, за його словами Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. "Ми ведемо вогонь у відповідь", - повідомив Залужний.