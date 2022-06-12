Події

20:52 12.06.2022

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

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У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, а у Сєвєродонецьку окупанти зруйнували два мости, третій знаходиться під обстрілами, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина... Два мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий і критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу", - написав Гайдай у фейсбуці.

За його словами, у разі його руйнування обласний центр буде відрізано.

Також Гайдай зазначив, що із Сєвєродонецька немає евакуації і єдиним варіантом виходу з міста – пішки через уцілілий міст.

"Ми робимо можливість евакуації з обласного центру з (віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – ІФ) Іриною Верещук. Сподіваємося, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - зазначив глава ОВ.

Крім того, Гайдай повідомив, що важкі бої точаться у Гірській громаді.

Також, за словами голови військової адміністрації, гуманітарні вантажі щодня завозяться до Лисичанська, а звідти їх машиною забирають в інші населені пункти області.

Гайдай додав, що на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, із них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

"Військові готові до будь-якого розвитку подій... загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #дитина #обстріли #луганська_область

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