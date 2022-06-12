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11:09 12.06.2022

Резніков: Чиновник Генштабу ЗСУ застосував зброю в спальному районі Києва, розпочато розслідування

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Резніков: Чиновник Генштабу ЗСУ застосував зброю в спальному районі Києва, розпочато розслідування

Чиновник Генерального штабу ЗСУ в п'ятницю застосував вогнепальну зброю в спальному районі Києва, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю. Проте, щоб досягнути невідворотного результату у правовій площині, доводиться відставляти емоції в бік. Тому відреагую більше як юрист. За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", – цитує Рєзнікова пресслужба Міноборони України.

За словами міністра, для встановлення всіх деталей події була створена комісія на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадова особа відсторонена від виконання обов'язків.

"Якщо в установленому порядку підтвердяться факти, що в результаті дій чиновника була загроза настання важких наслідків, а саме ризик для життя і здоров'я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", – наголосив глава Міноборони.

Він уточнив, що українські воїни стримують "орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були в безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією".

"Коли людина на військовій посаді, маючи погони і одягнена у форму, застосовує свою зброю в спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування безкарності – це помилка. Про результати розслідування поінформую по його закінченні", – підсумував Резніков.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/2096

Теги: #чиновник #міноборони #зброя #резніков

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