Події

10:50 12.06.2022

Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає – є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

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Унаслідок ворожого удару по Чортківському району Тернопільської області загиблих немає, є постраждалі, повідомив голова обласної Військової адміністрації Володимир Труш.

"На щастя, жертв немає. Всю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких - діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян", - написав Труш у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, в суботу ввечері ворог завдав удару по Чортківському району в Тернопільській області.

 

Теги: #війна #обстріли #тернопільська_область

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