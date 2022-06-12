Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає – є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

Унаслідок ворожого удару по Чортківському району Тернопільської області загиблих немає, є постраждалі, повідомив голова обласної Військової адміністрації Володимир Труш.

"На щастя, жертв немає. Всю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких - діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян", - написав Труш у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, в суботу ввечері ворог завдав удару по Чортківському району в Тернопільській області.