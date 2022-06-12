Минулої доби українські військові знищили 13 окупантів, 6 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів

Минулої доби в зоні дії Оперативного Командування "Південь" українські захисники знищили 13 людей особового складу ворога, 6 одиниць ворожої техніки, а також 3 польові склади боєприпасів.

"Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань викреслено зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1️ танк, 5 автомобілів та 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на неділю.

Зазначається, що "корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на 2 великих десантні кораблі. Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет і готовності до дій 4 ПДК".