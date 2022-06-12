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07:51 12.06.2022

РФ денонсувала угоду про гарантії пенсійних прав громадян СНД

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РФ денонсувала угоду про гарантії пенсійних прав громадян СНД

Москва з метою економії бюджетних коштів Пенсійного фонду РФ денонсувала угоду про гарантії прав громадян країн - учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення.

Закон опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації і дозволяє РФ вийти з угоди з 1 січня 2023 року.

У супровідних документах зазначається, що угода застаріла і РФ веде роботу щодо укладання двосторонніх договорів та угод щодо пенсійного забезпечення з партнерами з СНД.

 

 

Теги: #снд #росія #пенсії #угода

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