РФ денонсувала угоду про гарантії пенсійних прав громадян СНД

Москва з метою економії бюджетних коштів Пенсійного фонду РФ денонсувала угоду про гарантії прав громадян країн - учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення.

Закон опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації і дозволяє РФ вийти з угоди з 1 січня 2023 року.

У супровідних документах зазначається, що угода застаріла і РФ веде роботу щодо укладання двосторонніх договорів та угод щодо пенсійного забезпечення з партнерами з СНД.