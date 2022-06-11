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20:13 11.06.2022

Шмигаль обговорив із президентом Єврокомісії надання грантів для українського малого та середнього бізнесу і План відновлення України

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Шмигаль обговорив із президентом Єврокомісії надання грантів для українського малого та середнього бізнесу і План відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн надання безповоротних грантів для українського малого та середнього бізнесу і План відновлення України.

"Україна швидкими темпами зближується з Європейським Союзом і розраховує, що приєднання до спільного митного та платіжного простору ЄС стане наступним кроком нашої євроінтеграції. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, президентці Єврокомісії, за цей черговий візит та підтримку нашої країни", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі в Києві.

Прем'єр зазначив, що Україна продовжує розпочаті реформи: армія переходить на стандарти НАТО, запроваджується Green Deal, активно цифровізуються всі державні послуги, а найближчим часом ЄС схвалить приєднання України до режиму спільного митного транзиту NCTS, крім того, очікується позитивне рішення щодо включення країни до єдиної платіжної зони SEPA, вільної зони роумінгу та надання статусу кандидата в ЄС.

"Все це практичні кроки інтеграції України до Євросоюзу, які зміцнять обидві сторони та допоможуть нам у перемозі над ворогом", - наголосив Шмигаль.

 

 

 

Теги: #єс #шмигаль #ляєн

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