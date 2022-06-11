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19:58 11.06.2022

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації у Лисичанську

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Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації у Лисичанську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Лисичанської міської військової адміністрації.

Відповідний указ №406/2022 було опубліковано на сайті Офісу Президента в суботу.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: 1. Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєверодонецького району Луганської області. 2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" "заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

 

 

Теги: #указ #лисичанськ #адміністрація

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