Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

Війна в Україні є протистоянням між можливим, якого потребують ми і багато людей у світі, і неможливим, за яке так відчайдушно бореться Росія. Росія прагне унеможливити вільне і самостійне існування сусідньої країни, яка вважає її колонією, заявив президент Володимир Зеленський.

"Росія хоче позбавити народи світу впевненості в свободі судноплавства, впевненості в цій базовій свободі миру і процвітання в кожному куточку нашої планети. Росія своїм флотом заблокувала наші порти в Чорному морі. Російські війська нападали на мирні торговельні судна і направляли ракети на нашу портову інфраструктуру", - сказав Зеленський у суботу, виступаючи по відеозв'язку на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

За його словами, "Чорне море сьогодні є найнебезпечнішим морем у світі, і відповідальність за це повністю лежить на Росії".

"Російське керівництво прагне відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема ту систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні. І хоче повернутися до життя 19 століття або навіть раніше, коли неможливо було забезпечити гармонійний розвиток і благополуччя мільярдів людей", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "ми повинні зупинити війну, яку ця держава почала проти моєї держави, намагаючись повернути мир у старі часи, коли свобода народів і життя людей не мали ніякого значення. Ми повинні зламати здатність Росії і будь-якої іншої країни світу блокувати моря і знищувати свободу судноплавства".

"Якщо йдеться про санкції, то нам потрібні санкції. Якщо йдеться про симетричні заходи щодо обмеження обслуговування російських кораблів, то нам потрібні ці заходи. Росія повинна відчувати, що її войовнича політика матиме наслідки і для неї самої", - заявив він.

Зеленський закликав "забезпечити реформу організації Об'єднаних Націй, щоб всі країни дотримувалися міжнародного права". Якби ця реформа вже відбулася, сказав він, ми б цілком змогли відповісти на будь-яку агресію, не тільки на агресію Росії на глобальному рівні.