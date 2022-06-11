СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів мобільного зв'язку та українських військових підрозділів, повідомляє СБУ.

"Його "зв'язковим" у Росії був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначенні на посаду в окупаційній адміністрації в разі захоплення регіону", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Інший зрадник затриманий у Донецькій області. Він передавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури на території Краматорського району.

А в Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин Росії. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України.

Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів та виправдовували їхні злочини.