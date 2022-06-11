Ворог посилив обстріли на Харківщині, за добу 4 загиблих, 6 поранених

Минулої доби російські окупаційні війська продовжували завдавати ракетних ударів і обстрілювати з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" Харків і населені пункти області, 4 мирних жителів загинули, 6 поранені, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У с.Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив у приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків і 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкине поранений. Також поранено 2 людини в Дергачах, 1 - в Печенігах, 2 - в Малинівці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Київському районі Харкова внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено промислову будівлю. Ніхто не постраждав.

"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримання світломаскування під час комендантської години", - написав Синєгубов.

Говорячи про бойові дії на території області, він зазначив, що Ізюм залишається найгарячішою точкою, де окупанти постійно намагаються прорвати позиції ЗСУ.

"У районі Ізюма ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, намагається закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога і завдають йому суттєвих втрат", - написав Синєгубов.

Водночас, за його словами, на півночі і північному сході області ЗСУ з боями просуваються, звільняючи населені пункти.

"Наші Збройні сили в травні відбили ворога від околиць міста Харкова і зараз важкими зусиллями, але просуваються на півночі, на північно-східному напрямку нашої області, звільняючи наші населені пункти, вигризаючи кожен метр нашої території", - зазначив Синєгубов.