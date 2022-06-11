Російські окупанти за добу вдарили по 13 населених пунктах Донецької області, є поранені і загиблі

За добу росіяни завдали по Донецькій області 16 ударів, поліцейські зафіксували 30 пошкоджень цивільних об'єктів, також руйнування зазнала інфраструктура, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Як повідомляє поліція Донецької області, ворог вдарив по 13 населених пунктах: м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Первомайське, с. Суха Балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Гірник, с. Нетайлове, с. Новобахмутівка.

"Ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо". Руйнуваннь зазнали 30 цивільних об'єктів: 14 - житлових будинків, лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, лісовий масив і гаражі", - йдеться в повідомленні.

Військові злочини РФ задокументовані. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.