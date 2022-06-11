Події

08:54 11.06.2022

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

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У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

Станом на ранок 11 червня 2022 року понад 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, понад 287 дітей загинуло, понад 492 поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей у м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркового обстрілу військовими РФ.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілу окупантами смт Раймістечко Донецької області 17-річної дівчинки.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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