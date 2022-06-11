Події

08:26 11.06.2022

Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

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Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

Російські окупанти у п'ятницю ввечері, 10 червня, застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині, знищивши велику кількість будинків, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхів, штурмують Сєвєродонецьк, знищують інфраструктуру. Інформація про кількість жертв у Врубівці в Попаснянській громаді уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему - вигоріло багато будинків", - написав він у телеграм-каналі вранці.

Гайдай наголосив, що до лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано 5 поранених за останні дні мешканців Лисичанська.

За його словами, російська армія не залишила уцілілих промислових об'єктів у Рубіжному та Попасній.

"Те саме зараз робить у Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на весь світ заводи. Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", проте ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Учора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об'єднання. До цього – кілька промислових цехів. Також зафіксовано влучання до будівель цегельного та дослідного заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", – написав він.

Загалом протягом 10 червня противник відкривав вогонь з різного типу озброєння по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Багато руйнувань житлового фонду.

"Продовжується наступ росіян у напрямку Новотошківське - Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії в Сєвєродонецьку", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #війна #луганська

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