Події

07:50 11.06.2022

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

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Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Влада Шанхаю відправить 2,7 млн жителів району Міньган на південному заході Шанхая на карантин, усім їм у суботу належить скласти тест на COVID-19, повідомляє у п'ятницю The Guardian.

"Район Міньган на південному заході Шанхаю, в якому проживає 2,7 млн людей, переведуть в режим "закритого управління" у суботу вранці, всі мешканці здадуть тести", - цитує The Guardian представників місцевої влади.

За їхніми словами, карантин завершиться після того, як буде вивчено всі отримані зразки. При цьому жодних точних термінів не було зазначено.

Також не повідомляється, яких заходів буде вжито, якщо у будь-кого з мешканців району результат тесту виявиться позитивним.

Шанхай лише минулого тижня повернувся до звичного життя після двох місяців жорсткого локдауну. Але на карантині все ж таки залишилися всі з позитивним тестом на коронавірус і ті, хто з ними безпосередньо контактував. Жителі міста також мають складати тести на коронавірус кожні 72 години, щоб користуватися громадським транспортом або відвідувати публічні заходи.

Китай дотримується політики "нульової терпимості" до COVID-19. Це означає обмеження поширення вірусу через локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт із інфікованими.

 

 

Теги: #китай #шанхай #коронавірус

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