Економіка

21:13 03.05.2024

Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.

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Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.

Шанхай залишається містом із найбільшою кількістю кав'ярень у Китаї, повідомляє агентство "Сіньхуа".

На кінець 2023 року в місті налічувалося 9553 кав'ярні, йдеться в документі, представленому на церемонії відкриття Шанхайського міжнародного фестивалю кавової культури.

Обсяг кавової індустрії КНР минулого року становив 265,4 млрд юанів ($37,3 млрд), а річне споживання кави на душу населення країни сягнуло 16,74 чашки.

У 2020 році кількість кав'ярень у Шанхаї наближалася до 7 тис. Наступного року їхня кількість перевищила 7,8 тис., а 2022 року - 8,5 тис., що свідчить про стабільне розширення ринку кави, зазначається у звіті.

 

 

 

 

 

Теги: #китай #шанхай #кавярні

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