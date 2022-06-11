Події

07:07 11.06.2022

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

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Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертний вирок громадянам Великої Британії, винесений у "ДНР", є сигналом усім політичним лідерам, які не хочуть зруйнувати відносини з Москвою.

"Хочу сказати, що те, що було зроблено стосовно громадян Великої Британії, - це трагічна звичка для цих людей (росіян – ІФ-У). Вони так роблять з усіма. І ніяких не може бути виправдань таким крокам і діям", - заявив Зеленський під час спілкування через відеозв'язок зі студентами та викладачами університетів Великої Британії.

Він назвав ситуацію з винесенням смертного вироку громадянам Великої Британії в Донецьку "саме тим випадком, коли країни-скептики, і країни - "умовні пацифісти" постійно намагаються знайти у розмовах з РФ якийсь такий настрій, щоб не "похитнути" бізнес-відносини з РФ".

"Тож для таких країн це дуже потужний і небезпечний сигнал, що Росія так діє стосовно будь-яких громадян будь-якої держави. Це не тільки щодо українських громадян. Це стосовно будь-кого. Після таких випадків країни Європи повинні об'єднатися та засудити діями, а не словами", - наголосив глава держави.

Теги: #приговор #донецьк

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