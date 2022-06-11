Події

07:02 11.06.2022

У зоні ОС у п'ятницю відбито 14 атак, на двох локаціях тривають бої

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У зоні ОС у п'ятницю відбито 14 атак, на двох локаціях тривають бої

У п'ятницю, 10 червня, у зоні Об'єднаних сил відбито 14 атак російських окупантів, на двох локаціях точаться бої. За добу знищено 20 одиниць ворожої техніки, склад із боєприпасами та чотири БПЛА.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях тривають бої. Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: чотири танки; дві артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; три одиниці автомобільної техніки; один склад із боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться у вечірньому зведенні у фейсбуці.

Українські військові також зазначають, що противник уздовж усієї смуги оборони застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. "Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", – зазначено у зведенні.

 

Теги: #зведення #оос

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