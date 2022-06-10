Події

20:03 10.06.2022

Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

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Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом, повідомляє пресслужба українського президента.

"Глава держави подякував міністру за дієву підтримку України з боку британського уряду в нашій боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Зеленський наголосив, що Велика Британія є справжнім другом України, що "особливо проявилося після початку нічим не спровокованої жорстокої агресії Росії проти української держави".

"Війна проявила, хто наші справжні не тільки стратегічні, а й дієві сьогодні друзі та партнери. Одним із таких друзів є саме Велика Британія", – сказав глава держави.

Він поінформував Бена Воллеса про першочергові потреби Сил оборони України у важкому озброєнні.

Глава держави наголосив: "Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України".

Під час зустрічі також окремо обговорювали питання безпекових гарантій для української держави, відбувся обмін думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Бен Воллес, зі свого боку, запевнив президента України у продовженні оборонної підтримки країни та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності Української держави.

Теги: #міноборони #британія #зеленський

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