USAID передало Донецькій області 20 БПЛА та понад сотню радіостанцій, які допоможуть виявляти пошкодження інфраструктури водопостачання у регіоні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало органам влади Донецької області 20 безпілотних летальних апаратів та понад сотню радіостанцій, які допоможуть виявляти пошкодження інфраструктури водопостачання в регіоні, повідомляє пресцентр USAID в Україні.

"USAID надало органам влади Донецької області 20 безпілотників та понад 100 радіостанцій, які допомагають визначати пошкодження інфраструктури водопостачання на території області. Це дозволяє швидше та ефективніше робити ремонт, підвищує безпеку працівників, які виконують ці роботи", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері в п'ятницю.