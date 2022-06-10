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15:02 10.06.2022

Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, передбачать іспит у форматі дистанційної усної співбесіди

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Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, передбачать іспит у форматі дистанційної усної співбесіди

Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Ми продовжуємо підготовку до вступної кампанії 2022 року і робимо все, щоб усі охочі мали змогу навчатись у вищих навчальних закладах України. Попри блокування окупантами виїзду абітурієнтів, ми боремося за кожного нинішнього та майбутнього українського студента", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, метою є надання вступникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій можливостей взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ).

"Для цього вступні іспити проводитимуться у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні та за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше зазначеного місця його проходження", - йдеться у повідомленні.

Також влада напрацьовує рішення про надання таким вступникам можливості здавати НМТ на загальних засадах у місцях, звідки можна безпечно дістатися тимчасового екзаменаційного центру.

"Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які насильно переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію Російської Федерації або Республіки Білорусь, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист", - написав міністр.

Крім того, Шкарлет наголосив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення воєнних дій, які отримають позитивні результати на вступних іспитах, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у вищих навчальних закладах або гарантовано вступити до фахової установи передвищої освіти.

Теги: #абітурієнти #співбесіда

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