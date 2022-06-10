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14:33 10.06.2022

СБУ: РФ планувала паспортизувати радянськими документами жителів Київщини після окупації

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СБУ: РФ планувала паспортизувати радянськими документами жителів Київщини після окупації

У Службі безпеки України, посилаючись на дані контррозвідки, повідомляють про те, що у разі захоплення Київської області РФ планувала паспортизувати місцевих жителів паспортами колишнього СРСР: щонайменше тимчасово, до видачі російських документів.

"Російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ", - ідеться у повідомленні у п'ятницю у телеграм-каналі української спецслужби.

У повідомленні наголошується, що про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, також це підтверджується поведінкою загарбників на тих частинах України, які перебувають під їх окупацією.

Зокрема, як інформують у СБУ, виявлено ворожий схрон із бланками паспортів колишнього СРСР - він був облаштований у занедбаному будинку поблизу міста Макарова Бучанського району.

"Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - пояснюють у СБУ.

Теги: #паспорти #срср #окупація

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