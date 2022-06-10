Події

08:52 10.06.2022

До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

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До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

Кількість поранених дітей в результаті військової агресії РФ зросла до 491 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"Понад 754 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 263. Зросла кількість поранених – 491", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовжується встановлення ще можливих постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 192, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській області – 15", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Зокрема, 7 червня в результаті ворожих обстрілів с. Роти Бахмутського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 14 та 17 років. 8 червня на Миколаївщині в результаті вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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