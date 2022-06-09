Події

20:46 09.06.2022

Російський бізнесмен Фрідман консультується про набуття українського громадянства

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Російський бізнесмен Фрідман консультується про набуття українського громадянства

Уродженець Львова, російський бізнесмен Михайло Фрідман, який є співвласником таких великих українських компаній, як Альфа-Банк (Київ), "Київстар" та "ІДС" (із IDS Borjomi), консультується з українською владою щодо того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні, повідомив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков.

"Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі", - сказав Новіков в інтерв'ю українському виданню Forbes, зазначивши, що це принесе додаткові доходи Україні.

За його словами, санкції буде накладено на всіх російських олігархів. "Якщо говорити ширше, то якщо великі російські бізнесмени хочуть зберегти хоч щось із своїх активів, у них немає іншого виходу, окрім як публічно засудити війну та путінський режим і взяти участь в умовному "російському фонді покаяння" на відновлення України", – заявив голова НАЗК.

Він додав, що група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб та можливу процедуру виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів або активів у Фонд покаяння.

"Поки йде обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення ухвалює президент України", - уточнив Новіков.

Відповідаючи на запитання про те, чи є одними з перших кандидатів на конфіскацію активи групи VS Energy: низка обленерго та мережа готелів Premiere, голова НАЗК сказав: "Наскільки мені відомо, так, але це питання до Мін'юсту".

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не вдалося отримати коментар Фрідмана.

 

 

Теги: #громадянство #фрідман

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