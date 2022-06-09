У п'ятницю стартує продаж останньої партії поштових марок "Російський військовий корабель… ВСЕ"

У п'ятницю, 10 червня, стартує продаж останньої партії поштових марок "Російський військовий корабель… ВСЕ".

Як повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта", купити легендарні поштові марки можна 10 червня у поштамтах областей та сільських відділеннях. Також замовити марки можна онлайн на офіційних магазинах "Укрпошти" на PROM, Kasta, Rozetka, eBay та https://postmark.ukrposhta.ua/. Для покупки онлайн марки будуть доступні з 11:00.

На продаж марок діятимуть обмеження: 2 листи та 5 конвертів та листівок одному клієнту.

Крім марок усі охочі зможуть придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Крім перерахованих майданчиків придбати мерч можна також на сайті https://intertop.ua/ru/deals/6542/ та в магазинах мережі Інтертоп.

Для онлайн замовлень також передбачено благодійну складову, коли частину коштів буде передано на реалізацію благодійних проєктів "Укрпошти".