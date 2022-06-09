Раді пропонують закріпити в законі позбавлення українського громадянства за держзраду

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних пропонує Верховній Раді передбачити процедуру позбавлення громадянства за державну зраду.

Відповідний законопроєкт №7452 "Про внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за державну зраду" зареєстровано в парламенті 9 червня.

Автор законодавчої ініціативи зокрема пропонує посилити відповідальність за держзраду в умовах воєнного стану, передбачивши позбавлення громадянства України. Відповідно до чинної норми статті 111 Кримінального кодексу, скоєні дії можуть призвести до позбавлення волі терміном 15 років чи довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

При цьому законопроєкт пропонуватиме визначення терміну "позбавлення громадянства України", а саме припинення правового зв'язку між фізичною особою та державою Україна, що знаходить свій прояв у їх взаємних правах та обов'язках відповідно до підстав та порядку, передбачених законом "Про громадянство України".

Відповідно до Кримінального кодексу, державна зрада – це діяння, навмисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, або їхнім представникам допомоги у провадженні підривної діяльності проти України.