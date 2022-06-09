Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Медведчуку розглядатиме Личаківський райсуд Львова

Клопотання представника Офісу генерального прокурора щодо продовження терміну запобіжного заходу бізнесмену та колишньому народному депутату партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку буде Личаківський районний суд Львова, повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Таке рішення 9 червня 2022 року ухвалила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, відмовивши в задоволенні клопотання захисника В. Медведчука про направлення зазначеного вище клопотання сторони обвинувачення з Личаківського районного суду м. Львова до Печерського районного суду м. Києва" – йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ чинили замах на розграбування національних цінностей, - ідеться про незаконний видобуток нафти й газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.