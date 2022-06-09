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16:01 09.06.2022

Окупаційна адміністрація Мелітополя шукає холодильники для зберігання трупів російських військових – ГУР МО

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Російські окупанти у Мелітополі шукають додаткові промислові холодильники для зберігання тіл загиблих співвітчизників, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200", - йдеться у повідомленні ГУР МО у четвер.

За інформацією ГУР, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" та оглянули холодильні камери підприємства. Обладнання було визнано придатним для переобладнання у морг. Окупанти повідомили керівництву компанії про рішення щодо тимчасового використання холодильних камер на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

"Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе", - наголошується в повідомленні.

ГУР також зазначає, що російське керівництво має намір приховати реальні масштаби втрат від свого електорату, а "тривале зберігання тіл убитих" дає змогу "дозовано" відправляти їх до РФ і максимально розтягнути цей процес у часі.

Теги: #мелітополь #трупи #військові_рф

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